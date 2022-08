Umbertide, il 27 e il 28 agosto arriva “Square Dunk”, il primo torneo di basket 3vs3 in piazza Matteotti

Sabato 27 e domenica 28 agosto la piazza principale di Umbertide si trasforma in un campo da pallacanestro a cielo aperto. E' infatti in programma “Square Dunk”, il primo torneo di basket 3x3 che si svolgerà in piazza Matteotti.

A ideare e organizzare la manifestazione è stato un gruppo di ragazzi umbertidesi tutti sotto i 30 anni appassionati di palla a spicchi che nel corso dell'estate si sono impegnati nella realizzazione del torneo.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Per iscrivere la squadra al torneo deve essere inviata una mail all'indirizzo squaredunk.umb@gmail.com indicando il nome della squadra e la lista delle giocatrici o dei giocatori con nome, cognome, nominativo del capitano, data di nascita codice fiscale e account Instagram.

Le squadre possono essere composte sia da giocatrici o giocatori over 16. L'iscrizione al torneo è di 25 euro a testa e comprende due t-shirt, assicurazione e bevande.

Il torneo si svolgerà a gironi che verranno preparati al momento della chiusura delle iscrizioni per poi procedere con le fasi finali. La squadre partecipanti al torneo potranno anche essere miste.

L'appuntamento è quindi per il 27 e il 28 agosto nel centro storico di Umbertide con le gare che avranno inizio alle 16 e termine alle 23.

Per info e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 3493418814 (Francesco) oppure 3287682767 (Lorenzo).