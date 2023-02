Umbertide, il sindaco Carizia commenta la decisione di Tosti di candidarsi: ''Rammaricato per la scelta''

La discesa in campo di Pier Giacomo Tosti per LiberaIlFuturo ha portato con se diversi contraccolpi.

Sia perchè Tosti fa parte dell'attuale giunta comunale, dove ha le deleghe di: bilancio, programmazione economico-finanziaria, entrate tributarie e patrimoniali, sia perchè LiberaIlFuturo esprime un secondo assessore: Sara Pierucci che si occupa di servizi sociali, cultura, turismo, agriturismo, agricoltura, promozione marketing territoriale, partecipazione e trasparenza.

A uscire allo scoperto è lo stesso sindaco Luca Carizia che dichiara di essere "fortemente rammaricato per la scelta fatta dagli assessori Tosti e Pierucci. Mi sarei aspettato un atteggiamento totalmente diverso vista la completa collaborazione che si è instaurata nel corso di questi anni. A questo punto mi aspetto un atto di grande serietà politica conseguente a quanto dichiarato da parte degli assessori Tosti e Pierucci. In ogni caso ricordo che LiberaIlFuturo non era parte al primo turno della coalizione di centrodestra che mi ha candidato a sindaco”.