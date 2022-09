Umbertide, fondo per sostenere i pensionati: plausi della Lega e di ''LiberaIlFuturo''

“Il Comune di Umbertide mette a disposizione dei pensionati un fondo da 92mila euro per combattere il caro bollette. Dove amministra la Lega arrivano risposte concrete ai cittadini”.

A plaudire la Giunta a trazione leghista e il suo sindaco Luca Carizia sono l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, vice segretario regionale, e il consigliere regionale e referente provinciale Manuela Puletti che proseguono: "In un momento di estrema difficoltà, quando il caro energia sta mettendo in ginocchio milioni di famiglie e aziende, il Comune di Umbertide ha approvato un importante provvedimento per aiutare gli anziani con pensioni basse ad affrontare l'aumento dei costi per le utenze relativi a luce e gas.

''Quella messa in campo dal sindaco della Lega Luca Carizia è una misura importante per stare vicino a tutti quei nostri cittadini che hanno lavorato una vita e si trovano in grosse difficoltà a causa dell'aumento delle bollette di luce e gas. Ancora una volta - precisano Marchetti e Puletti - l'amministrazione umbertidese si dimostra attenta e vicina ai bisogni dei suoi cittadini, risultati importanti scanditi nel tempo che vanno ad aggiungersi, solo per citarne qualcuno, all'apertura della nuova serra per disabili, a concreti interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, al rifacimento delle scuole del territorio e alla costruzione di nuovo edifici scolastici, senza dimenticare la polizia armata come deterrente contro la criminalità e l'incremento delle telecamere per la sicurezza dei cittadini o l'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza nei lavori di pubblica utilità".



Anche l'associazione LiberaIlFuturo considera ''molto importante il fondo da 92mila euro previsto su proposta dell'assessore alle politiche sociali Sara Pierucci dall'amministrazione per andare incontro alle difficoltà legate al rincaro delle utenze di una categoria molto esposta come i pensionati a basso reddito''.

''Riteniamo questo un aiuto concreto e una importante scelta da parte dell'amministrazione di intervenire in maniera mirata sul problema. È chiaro che la questione relativa ai rincari legata non solo alle utenze, impatta sulla vita quotidiana di persone e di aziende. Tutto questo rappresenta un tema centrale e ineludibile se si vogliono evitare fenomeni di impoverimento complessivo del tessuto sociale e produttivo -hanno aggiunto - Il nostro auspicio è che su questo da parte del governo centrale ci sia nei tempi più brevi possibile una risposta concreta a questa emergenza in quanto le amministrazioni, anche loro gravate di maggiori costi e vincoli di bilancio, non possono certo far fronte a misure di carattere generale: proprio per questo ci preme sottolineare come un intervento di questa entità rappresenti una importante decisione da parte del nostro Comune''.