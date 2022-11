Umbertide, incidente in E45: lunghe code e disagi

Disagi e lunghe file in E45 fra le due uscite di Umbertide, in entrambi i sensi di marcia a causa di un incidente.

Lo scontro, secondo una prima e parziale ricostruzione, sarebbe avvenuto nei pressi della zona dove è stato allestito un cantiere per i lavori alla Orte Ravenna e ha coinvolto due vetture, che sono rimaste danneggiate, e ci sono almeno due feriti, pare lievi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Città di Castello per cercare di ricostruire quello che è accaduto.

In E45, oltre a due ambulanze che hanno portato i feriti all'ospedale, anche i vigili del fuoco di Perugia per cercare di liberare la strada. La E45 è rimasta bloccata per diverso tempo