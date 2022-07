San Giustino: riapre al pubblico il Museo di Villa Plinio in Tuscis

Al via la riapertura al pubblico del Museo archeologico della Villa Plinio in Tuscis.

“Siamo lieti - così l’assessore a cultura e turismo - di annunciare che sarà possibile visitare il Museo di Villa Plinio in Tuscis, essendo stata siglata una convenzione con Poliedro Cultura che, su prenotazione, gestirà con il proprio personale le visite. Villa Graziani che, anche durante gli ultimi due difficili anni, ha continuato ad ospitare eventi promossi dalla stessa amministrazione, come Experimenta, ed accogliere iniziative realizzate in sinergia con altri soggetti, è anche sede della Collezione Pierelli oltre ad ospitare al suo interno una Sala con opere del maestro Bruno Bartoccini. Ringraziamo Poliedro Cultura che, siamo certi, accoglierà i visitatori con la solita preziosa professionalità. Un grazie all’Ufficio cultura del nostro Comune per aver espletato l’iter che ci permette di poter riaprire al pubblico il magnifico complesso Museale di Villa Graziani, mix inscindibile di storia, arte e cultura”.

Per informazioni e prenotazioni contattare PoliedroCultura ai numeri 335460050 - 0758520656, oppure all’indirizzo cultura@ilpoliedro.org.