San Giustino, inizio anno scolastico: ecco il messaggio di auguri del Comune per alunni e prof

È arrivato il nuovo anno scolastico che, come sempre, reca con sé emozioni, speranze, tanti propositi. In vista del rientro in classe nel territorio di San Giustino, previsto per mercoledì 14 settembre, puntuale arriva il messaggio dell’Amministrazione comunale che, nel ringraziare il mondo della Scuola per l’impegno profuso nei momenti più difficili delle scorse annualità, augura agli alunni, famiglie, docenti, collaboratori e dirigenti un anno finalmente sereno, all’insegna della sinergia che, da sempre, contraddistingue la scuola del territorio, in cui le varie componenti svolgono con efficienza ed efficacia il proprio delicato ed importante compito.

Al contempo l’amministrazione assicura continuità nella collaborazione, consapevole che Scuola ed Istruzione svolgono un ruolo fondamentale nella crescita culturale e civica dei futuri cittadini.

Nel messaggio il Comune esprime la propria gratitudine alla Congregazione “Figlie della Misericordia” che, da generazioni, nella Scuola dell’Infanzia Paritaria di Lama hanno educato e accompagnato nella crescita tanti bambini, rappresentando un punto di riferimento per l’intera comunità Lamarina. “Le suorine”, sempre pronte a rispondere anche ai bisogni delle famiglie, saranno ricordate per la grande opera svolta e per la loro benevolenza.

Un augurio cordiale di buon lavoro è rivolto alla Cooperativa “San Francesco di Sales” che gestirà la scuola dell’Infanzia, avvalendosi dell’apporto generoso di Suor Cristina.

Un grazie, inoltre, viene indirizzato all’associazione “Nonni Civici” per il servizio quotidiano che svolgono all’ingresso ed uscita dei più piccoli nelle scuole.