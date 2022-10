San Giustino, Castello Bufalini: completato il restauro degli affreschi di Cristofano Gherardi.

Castello Bufalini sarà aperto in via del tutto straordinaria sabato 15 ottobre dalle 15.30 alle 19.30 per festeggiare la conclusione del restauro delle Stufette della torre maestra, reso possibile anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello.

Alle ore 16.30 saranno presentati i lavori che hanno interessato gli splendidi affreschi con Amori di Giove di Cristofano Gherardi detto il Bocino. Insieme ai restauratori Paolo Pettinari e Alessandro Fonti e alla direttrice Veruska Picchiarelli, interverranno Fabio Nisi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello e Alessandra Pannacci, che si soffermerà i piccanti retroscena delle storie dipinte.

La prenotazione è consigliata, la partecipazione è consentita fino al raggiungimento della capienza massima. Info e prenotazioni: drm-umb.castellobufalini@cultura.gov.it, 075 856115.