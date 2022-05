San Giustino, inaugurata la nuova scuola d'infanzia

Un investimento di 60 mila euro per la ristrutturazione della nuova scuola dell'infanzia di Selci-Lama, che già ospita 50 bambini.

La struttura è ubicata nei locali a piano terra dell’istituto comprensivo statale Leonardo da Vinci. D'ora in poi, dunque, una opzione in più per chi ha bimbi piccoli perchè scuole private alle già presenti va ad aggiungersi, dopo tanti anni, un nuovo istituto statale.

I lavori di riqualificazione di aule e giardino esterno sono partiti nell’estate 2021 e sono terminati poco prima dell’inizio del nuovo anno scolastico a settembre. Le aule sono state dotate di mobilio e strumenti ludico-didattici, mentre il giardino esterno è stato attrezzato con tanti giochi. “La ristrutturazione della nuova scuola è stata un’operazione di collaborazione con il comune e le insegnanti - ha dichiarato Elio Boriosi, dirigente della direzione didattica di San Giustino - Abbiamo avuto la disponibilità dei locali ad agosto 2021, abbiamo lavorato tutta l’estate per ordinare i vari materiali e sistemare il giardino esterno, sempre grazie ad una collaborazione sinergica con tutti. In questi territori è ancora possibile portare avanti queste iniziative”. In tanti non sono voluti mancare all'evento, un vera e propria festa per chi frequenta la scuola.