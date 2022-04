San Giustino: morte in azienda, Boriosi e le sue passioni

Un punto di riferimento nel panorama sportivo dell'intera valtiberina. Enzo Boriosi è stato appassionato di bocce e di biciclette.

La sua morte, avvenuta in una azienda di San Giustino, ha lasciato senza parole una intera città.

Boriosi, infatti, era molto conosciuto e ben voluto da tutti. Ha ricoperto il ruolo di segretario della Bocciofila di Sansepolcro, poi è stato presidente del comitato provinciale della Federazione italiana delle bocce di Arezzo e per circa 12 anni consigliere Regionale sempre della federazione.

Contemporaneamente ha fondato la Ciclistica Sansepolcro di cui è stato presidente per 22 anni. Con il tempo è stato anche direttore di corsa Federale, nonchè istruttore di scuola

ciclismo e negli ultimi anni anche istruttore di spinning, tanto da gestire, insieme a un collega e con il supporto del Veloclub, una palestra all’ interno del palazzetto dello Sport di Sansepolcro con ben 15 bici da spinning.

Uomo infaticabile, Boriosi per oltre trenta anni era alla direzione dello stabilimento Savas commercio vetro filiale di Lucca (Altopascio). Alle scorse elezioni comunali di Sansepolcro, aveva deciso di scendere in politica e si era presentato con la lista '' Moderati e Riformisti – Fabrizio Innocenti sindaco''.

''E' una tragedia enorme'' hanno commentato chi lo conosceva nei social, mentre altri sono rimasti ''Scioccati dalla notizia''.

Il ricordo

"Il Velo Club di Sansepolcro piange il suo Presidente Enzo Boriosi" così hanno scritto nella pagina social dell'associazione

"Partecipiamo al dolore di Rita, Lucia, Marco e tutta la famiglia del nostro amato Enzo, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per la prematura scomparsa. Enzo non era solo il nostro presidente, è stato l’anima, il corpo e le gambe della nostra associazione. E’ stato colui che ci ha trasmesso la passione per il ciclismo. Ci mancheranno il suo entusiasmo e la sua passione nei confronti del ciclismo e della vita. Che la terra ti sia lieve amico nostro".

Anche la società ''Bulletta bike'' di Castelnuovo Berardenga (in provincia di Siena) ha voluto esprimere il proprio cordoglio nei social. ''Dispiaciuti per la morte dell'amico Enzo Boriosi, ci uniamo al cordoglio degli amici del Velo club Sansepolcro e dei suoi cari''.