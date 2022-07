San Giustino, la gang dei furti colpisce anche in Altotevere: via il portafogli alle persone anziane nei supermercati

Non solo rubavano i soldi dai portafogli ma riuscivano anche a prelevare contanti dal bancomat delle vittime. Quattro stranieri, di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, tutti di origine sudamericana, sono stati denunciati dai carabinieri.

Il quartetto si aggirava tra Sansepolcro e San Giustino, dove hanno messo a segno 2 furti negli ultimi giorni. La tecnica era tanto facile e antica e quanto ben collaudata. I 4 entravano nei supermercati, alcuni avvicinavano una persona anziana distraendola con richieste di informazioni, mentre gli altri ne approfittavano per rovistare nella borsa per impossessarsi del portafogli con soldi, carte di credito e relativi codici, che solitamente vengono scritti vicino.

Dopo avere denunciato i fatti, i Carabinieri si sono messi all’opera setacciando le telecamere della zona ed individuando un’auto sospetta in transito proprio nell’ora in cui sono avvenuti i furti. Sono state diramate le ricerche ed è stata rintracciata dai Carabinieri di Pieve Santo Stefano mentre era in transito sulla statale E45. A bordo vi erano persone, che non solo sono state trovate in possesso di diverse centinaia di euro delle quali non hanno saputo spiegare la provenienza (essendo tutti disoccupati), ma avevano con sé anche chiavi alterate idonee ad aprire diversi tipi di serrature. Ovviamente è stato tutto sequestrato ed i 4 sono stati denunciati alla magistratura di Arezzo, alla quale dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.