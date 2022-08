San Giustino, Villa Graziani ospita “PhygitArt 2022”

I Creativi Insoddisfatti di Koinervetti, con il patrocinio del Comune di San Giustino, sono pronti per la terza edizione di PhygitArt, lo showcase interattivo che avrà luogo a Villa Graziani sabato 27 e domenica 28 agosto, a partire dalle ore 17.

Una sfida ad interpretare il proprio talento creativo in una dimensione alternativa, lontana dal conformismo della società e delle piattaforme social. Il progetto si basa sull’intento di promuovere l’uso della tecnologia per aumentare accessibilità ed interattività dell’arte: una fusione del mondo virtuale della cultura presentata nei social network con il mondo fisico delle classiche esposizioni.

Ogni spazio creativo, curato da artisti provenienti da tutta Italia (e non solo), all’interno della villa sarà associato ad un QR code che, se scansionato con uno smartphone, mostrerà contenuti digitali aggiuntivi come integrazione dell’opera che si avrà di fronte. In aggiunta al binomio virtuale-reale, questa terza edizione “sfida” i partecipanti ad ideare attività interattive per coinvolgere il pubblico in un’esperienza attiva come fosse un piccolo evento.

PhygitArt si preannuncia quindi un insieme di tante piccole iniziative, dove la creatività sarà al servizio di pittura, scultura, illustrazione, fotografia, arte digitale, visuale e musica.

Sarà inoltre presente un’area food & drink per un aperitivo al tramonto, avvolti dal fascino di arte visuale e musica; cena e dopocena con intrattenimento e musica sperimentale.

L’ingresso all’evento è gratuito, per maggiori informazioni e scoprire i protagonisti di questa edizione è possibile consultare le pagine online dedicate (https://www.instagram.com/koinervetti/?hl=it - https://fb.me/e/2FtyAp74F), oppure inviare una mail a elena.delsiena@koinervetti.com o all’indirizzo admin@koinervetti.com.