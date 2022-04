Altotevere, drammatico incidente sulla E45: una persona deceduta e due umbri gravissimi

Una persona deceduta e due feriti gravissimi. E' il bilancio dello scontro frontale avvenuto lungo la E45 all'altezza del chilometro 141, vicino allo svincolo di Pieve Santo Stefano. Erano da poco passate le 15, 15 quando per uno scambio di corsia dovuto a dei lavori che stanno effettuando, due vetture si sono scontrate. Secondo una prima e parziale ricostruzione, pare che una Opel, diretta a nord, urtando la barriera new jersey, ha invaso la corsia opposta in direzione sud, impattando con la Peugeot. All’arrivo dei soccorsi un uomo di 79 anni, residente a Pieve Santo Stefano, alla guida della Opel, è stato trovato già deceduto all’interno della sua auto.

Gli altri due coinvolti, che erano nella Peugeot, un uomo ed una donna di 47 anni residenti nella vicina Umbria, sono stati soccorsi e trasportati all’Ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso: la donna con l’Elisoccorso Pegaso 1, l’uomo con ambulanza con medico a bordo. Sul posto sono intervenuti Automedica della Valtiberina, Ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro e Ambulanza MISE di Arezzo. Presenti i Vigili del Fuoco di Sansepolcro e di Città di Castello, insieme alla Polizia Stradale di Città di Castello.