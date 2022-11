Pietralunga, ancora niente soldi per l'alluvione

Ancora niente soldi per Pietralunga

Il comune altotiberino, che a settembre era stato pesantemente danneggiato da una alluvione sopratutto nella zona artigianale.

A distanza di poco più di due mesi, e dopo l'ennesima interrogazione in consiglio regionale presentata dal consigliere tifernate del Pd Michele Bettarelli con la risposta dell'assessore regionale Enrico Melasecche (che ha fra le deleghe anche quelle relative ai Lavori Pubblici, interventi diretti, opere pubbliche e mitigazione rischio sismico e geologico), il sindaco MirKo Ceci è lapidario: ''Ad oggi al di la dei proclami di stampa, non è uscito nessun tipo di ordinanza ufficiale'' ha detto aggiungendo che sui 600 mila euro che verranno stanziati, verranno ad essere ripartiti i tre comuni, e dalla somma iniziale saranno detratti i soldi che la regione aveva impegnato, ovvero circa 150 mila.

Il primo cittadino, inoltre, mette in evidenza come ci sia un problema oggettivo che va oltre al fatto del danno: ci sono ancora zone dei fiumi che dono essere sistemate, le sponde sono ancora piene di materiale inerte e massi e quindi se si verificasse nuovamente un episodio di pioggia abbondante, c'è il rischio di esondazione del fiume,

''Non può essere lasciata una situazione di pericolo come è attualmente'' ha ancora aggiunto,m ricordando che il Comune, fra i primi interventi che ha messo in atto, è stata proprio la pulizia degli argini dei fiumi, impegnando circa 55 mila euro: opere effettuate nell'area di competenza del comune.

Il sindaco inoltre spera che nel bilancio regionale ci siano degli emendamenti per fare la pulizia sistematica dei fiumi, mentre ricorda che le aziende sono ancora ferme.