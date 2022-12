Omicidio di Pistrino: oltre 12 ore di lavoro per i Ris

Hanno concluso le operazioni intorno alle 23, dopo circa 12 ore di lavoro serrato. A quell'ora i militari del Ris di Roma sono ripartiti da via Sfrilli a Pistrino per tornare verso la loro caserma.

Adesso resta da attendere e capire cosa abbiano scoperto nell'appartamento di Mariel Soethe, la settantenne trovata senza vita giovedì scorso.

Al momento tutto è top secret e i militari non parlano, anche se stanno indagando a 360 gradi, senza escludere nessuna pista.

Tante sono le domande ancora senza risposta. Quello che è certo è che, al momento del rinvenimento del corpo senza vita in camera da letto, le porte e le finestre erano chiuse, tutte le luci spente, e la donna aveva dei segni estesi e profondi di violenza su tutto il corpo e non solo nel viso, come poteva sembrare all'inizio. Qualcuno dice anche se sia deceduta per i colpi ricevuti. Un quadro difficile per gli inquirenti e non solo.