Montone, fine settimana ricco di appuntamenti

Prosegue a pieno ritmo il programma degli eventi estivi a Montone. Tra le proposte del prossimo fine settimana spicca il nuovo appuntamento firmato Arthistory Montone. Il festival, pensato per valorizzare la lunga storia del borgo, sabato 6 agosto porterà in Piazza Fortebraccio, dalle ore 19 fino a tarda sera, il collettivo Becaming X, con ben 12 artisti pronti ad animare le vie con un appassionato live painting. A seguire, alle ore 21, l’esibizione del gruppo MORA di Miriam Fornari con un live music.

Sempre sabato, nella piazzetta dell’Auditorium San Fedele, alle 18.30 l’associazione IncontrArti propone un incontro culturale con la presentazione del libro “Il paese sulle nuvole” di Giacomo Villa.

Mentre domenica 7 agosto, all’interno della manifestazione Chiostri Acustici, la Corale “Braccio Fortebraccio” di Montone, diretta dal maestro Francesco Fulvi, si esibirà al Chiostro di San Francesco con “Amor ch’a nulla amato amar perdona”.

Da segnalare, inoltre, la mostra di pittura e scultura di Riccardo Fiorucci e Carlo Paolo Granci, visitabile per tutto il mese di agosto, nel fantastico scenario del Complesso Museale di San Francesco.

Riccardo Fiorucci, tifernate e verace, si distingue nel panorama artistico italiano per uno stile del tutto originale. Nel suo fare arte vengono superati i dettami accademici, tra elementi astratti e inserimenti materici si crea una nuova spazialità. Il reale viene riprodotto attraverso l'armonia cromatica in onirici paesaggi e raffigurazioni dinamiche che comunicano emozioni in una rappresentazione simbolico-espressionista.

Curiosità, ricerca e sperimentazione sono le caratteristiche delle opere di Carlo Paolo Granci. La sua è un’espressione artistica che unisce la tradizione con l’avanguardia orientata sempre verso inedite forme espressive. Le opere di Granci risultano sorprendenti. La sua scultura è realizzata su pezzi di legno interi senza l’utilizzo di alcun tipo di colla o di chiodi e che raffigurano oggetti di uso comune. La meraviglia si aggiunge a qualità tecniche straordinarie, non a caso che, sempre più spesso, Granci sia considerato tra i più interessanti artisti nel territorio di appartenenza del suo genere.