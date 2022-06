Montone, continuano le ricerche della donna scomparsa: anche il Soccorso Alpino in azione. Diramata la foto di Annunziata Grelli

Proseguono le ricerche di Annunziata Grelli, l'anziana di 87 anni, uscita di casa ieri sera e che ancora non ha fatto ritorno.

La donna vive a Montone, in via Case Sparse, e quando si è allontanata, indossava un abito scuro ed è stata avvistata per l'ultima volta nei pressi della struttura ricettiva l'Ariete. Da ieri sera alle 22,30 i vigili del fuoco, insieme alle unità cinofile e personale specializzato del Servizio di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) sono impegnate nella ricerca. Questa mattina le ricerche sono proseguite: insieme ai pompieri ci sono anche i carabinieri della compagnia di Città di Castello, gli agenti della polizia locale e i volontari della protezione civile. Alle prime luci dell'alba, in supporto, è arrivato anche un elicottero dei vigili del fuoco. Intanto a metà mattinata sono arrivate anche le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria. Il comune di Montone ha diramato anche una nota: '' Chiunque l'abbia vista o possa fornire ulteriori informazioni è pregato di avvisare il 331 5793516 - 333 3288877''.