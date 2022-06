Montone, l'attrice americana Cameron Diaz a cena in centro storico: a metà sera la precipitosa dall'uscita secondaria

Metti una sera, esci in piazza a Montone e ti trovi, a cena nel ristorante in piazza Cameron Diaz. L'attrice è stata avvistata in pieno centro storico del borgo ariterano. Cameron Diaz, ieri sera avrebbe fatto tappa in Altotevere insieme al marito, Benji Madden ( musicista statunitense) e una coppia di loro amici. Il condizionale è d'obbligo perchè nessuno è riuscito a fare un selfie con l'attrice. I 4 sono arrivati prima delle 20 e, quasi in solitudine, hanno cenato nella piazza di Montone. Intorno alle 21,30 quando i residenti sono arrivati in centro e hanno iniziato a capire chi fosse quella bionda al tavolo. Quando l'attrice ha capito di essere stata riconosciuta, ha letteralmente abbandonato il tavolo , uscendo da una porta secondaria, andando in un van con i vetri oscurati che l'ha portata lontano dal ristorante.