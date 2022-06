Altotevere luogo ideale per le vacanze dei vip: a Montone Dan Levy, a Monte Santa Maria Tiberina il 'vampiro' Stephen Moyer

Altotevere ormai è terra di vip

A Montone, dopo la visita lampo dell'attrice Cameron Diaz e del marito Benji Maddenè arrivato anche Dan Levy, il trentanovenne attore, sceneggiatore, produttore televisivo e regista canadese, diventato famoso grazie alla serie tv Schitt's Creek, che ha scritto e prodotto. Una serie cult negli Usa e non solo: Levy è stato candidato anche a un Golden Globe nel 2021 come miglior attore non protagonista in una serie e dopo aver vinto, sempre con la serie tv, ben 4 Emmy Award (è il più importante premio televisivo negli Stati Uniti d'America).

Il trentanovenne canadese ha mangiato in un locale della piazza del borgo altotiberino. Al termine del pranzo, la proprietaria è riuscita a scattarsi un selfie con il giovane attore e successivamente lo ha postato nella propria pagina social.

Ma non finisco qua le incursioni dei vip. Nel piccolo borgo di Monte Santa Maria Tiberina, anche in questo caso in un ristorante, ha mangiato Stephen Moyer, attore, regista e produttore cinematografico britannico, divenuto famoso nel ruolo del vampiro Bill Compton nella serie della HBO True Blood.

Arrivato a metà mattinata insieme ad altre persone, prima il gruppo ha voluto visitare il piccolo borgo, poi si sono fermati per mangiare all'aperto. Dopo essersi fermati oltre un'ora, la comitiva ha ripreso il tour verso altri comuni dell'Altotevere.