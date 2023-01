Città di Castello:; tante visite al Museo del Duomo

In crescita il numero di visitatori sia famiglie ma anche gruppi di giovani e di anziani.

''Tanti i visitatori nelle strutture museali diocesane non solo italiani ma anche stranieri'' precisa Catia Cecchetti. Molta la curiosità per la salita al Campanile cilindrico monumento di rara bellezza, ma anche per le opere di oreficeria conservate al primo piano del Museo e le opere pittoriche custodite nel Salone Gotico.

L’accoglienza fatta dagli studenti del Liceo Statale “Plinio il Giovane” nel percorso per le Competenze trasversali e per l'orientamento” ex Alternanza Scuola lavoro che hanno orientato i turisti e hanno fornito informazioni storico - artistiche.

Importante la promozione della Carta Ecclesia che consente biglietti agevolati in oltre venti musei convenzionati civici ed ecclesiastici dell’Umbria e della Toscana. Partecipate anche le iniziative promosse nel cartellone di Natale tra Umbria e Toscana i cui appuntamenti sono consultabili nelle pagine social del Museo diocesano.