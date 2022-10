Città di Castello, Lilly Pasini governatrice Club Inner Wheel in visita annuale

Work Wonders “Fai miracoli”. Work Wonders significa trasformare, costruire, compiere per conseguire positivi risultati per l’umanità, la forza della semplicità ed il dono del servizio." Con queste parole della governatrice Lilly Pasini si è aperta la visita annuale al club Inner Wheel di Città di Castello. La reciprocità è riconoscere ed affermare il valore della persona che abbiamo davanti, che incontriamo tutti i giorni, di cui siamo compagnia nel nostro Club. Questo è un principio che dobbiamo riconquistare, oggi più che mai. Dobbiamo riaffermare la tensione che abbiamo incontrato la prima volta, quando siamo rimaste affascinate dall’Inner Wheel. Quello che mi ha appassionato, che mi ha fatto innamorare dell’Inner Wheel - ha proseguito la Governatrice - lo descrive molto bene Dostoevskij nel suo Diario di uno scrittore “La libertà, nella sua più alta espressione consiste nel dare tutto e nel servire gli altri.”

Possiamo sintetizzare così la proposta dell'annata della Governatrice, lavoriamo su: Consapevolezza, Il Servizio, La formazione, Crescita delle socie, facilitando l’ingresso di giovani donne, La Comunicazione". La Presidente Adele Lanzuolo, Alessandra Gasperini, le socie ed i consorti del Club Inner Wheel di Città di Castello con il Sindaco, Luca Secondi,le autorità militari, il Presidente del Rotary club di Città di Castello, la Presidente del Club Rotary di Sansepolcro hanno accolto calorosamente la Governatrice Lilly Pasini accompagnata dal marito e la segretaria del Distretto Anna Rita D’Auria in una cena conviviale che ha chiuso un pomeriggio d’incontro presso l'hotel Garden.