Città di Castello, via dei Casceri, lo sfogo dei residenti: ''Così non va''

Via dei Casceri, una delle strade più importanti della città, ancora al centro di polemiche. Dopo la presa di posizione di due consiglieri comunali, che hanno presentato una interrogazione, ora scende in campo anche chi vive in zona. Pavimentazione provvisoria, buche, traffico e auto in sosta selvaggia sono alcuni dei punti dolenti di quello che una volta era il ''corso'' di Città di Castello.

A farsi promotore del malcontento generale è Marco Pruscini, storico residente. Per quanto riguarda la pavimentazione ''Sono più di 50 anni che stanno facendo i rattoppi con il catrame su sanpietrini – ha spiegato – credo che a questo punto, con tutti i soldi spesi, avrebbero rifatto la strada. Capisco che non si tratta solo di sistemare la pavimentazione, bensì gli scarichi, le fognature e tutta la rete del metano che rende la situazione molto più complessa. Però intanto con queste buche, se qualcuno cade e si fa male a chi ci rivolgiamo?''.

Nel frattempo Le pietre che una volta venivano usate come pavimentazione, sono sistemate all'interno di una fontanella, ormai in disuso.

Pruscini punta il dito contro la poca sicurezza di mamme con il passeggino o per i disabili legata alla natura dell'arteria e alla possibilità di parcheggiare con l'auto.

''L'unico intervento che viene preso in considerazione – ha concluso - è quello di spostare il parcheggio macchine sei mesi in un lato e 6 mesi dopo sull'altro lato''.

Via dei Casceri era stata al centro di una interrogazione con cui i consiglieri Massimo Minciotti e Maria Grazia Giorgi (Pd) chiedevano se esistesse “un progetto di ripavimentazione di via dei Casceri. L'assessore ai lavori pubblici, Riccardo Carletti affermò: “Questa opera è una priorità dell’amministrazione comunale e sarà inserito per questo in un programma di interventi per il quale chiederemo un finanziamento ministeriale di circa 600 mila euro'', aggiungendo che ''La proposta di finanziamento sarà presentata al Ministero competente entro il prossimo 15 febbraio''.