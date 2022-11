Città di Castello: Usl Umbria 1, il direttore Braganti fa il punto al Distretto Alto Tevere

Visita del direttore generale dell’Usl Umbria 1, Massimo Braganti, al Distretto Alto Tevere. Nei giorni scorsi Braganti ha incontrato il direttore del Distretto, Daniela Felicioni, per fare il punto della situazione. Con l’occasione, ha visitato i Centri salute della zona nord del territorio, in particolare quello di Città di Castello, prossima sede della Casa di Comunità e per cui a breve partirà la realizzazione del progetto di implementazione, come previsto dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Il direttore generale si è soffermato con Daniela Felicioni e gli altri operatori sanitari per parlare anche della riorganizzazione di alcuni servizi, come quello vaccinale e di cure palliative.