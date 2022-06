Irene Grandi inizia il tour “Io in Blues” da Città di Castello: salirà sul palco allo Stadio “Lorenzo Casini” di Trestina

Città di Castello sempre più teatro di anteprime nazionali e sempre più terra di concerti-evento per ripartire dopo il Covid e per una parentesi di divertimento in un periodo assai complesso. Così dopo Noemi, ecco che arriva Irene Grandi, che apre la stagione estiva dei concerti con l’anteprima del suo tour “Io in blues”. La cantante toscana si esibirà, domani sera (mercoledì 29 giugno) alle 21 allo stadio “Lorenzo Casini” di Trestina, assieme ad affermati musicisti dello stivale: sul palco Max Frignani (chitarre), Piero Spitilli (basso e contrabbasso), Fabrizio Morganti (batteria) e Pippo Guarnera (hammond).

Il concerto-evento, ideato ed organizzato dallo Sporting Club Trestina, la società di calcio del presidente Leonardo Bambini e del vice, Valerio Galizi, è stato illustrato questa mattina alla presenza della cantante e del suo staff, del sindaco ed assessore alla cultura, Luca Secondi e Michela Botteghi, in una location unica e suggestiva, il giardino rinascimentale della Pinacoteca Comunale di rara bellezza.

Quello che debutterà a Città di Castello, sarà, “un nuovo concerto, fatto di canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni ‘60 fino agli anni ‘90, di ispirazione blues: Etta James, Otis Redding, ma anche Pino Daniele, Battisti, Mina” solo per citarne alcuni. Non mancheranno anche canzoni dal repertorio di Irene in un arrangiamento in chiave rock-blues”.

“Perché il Blues? Perché il Blues – ha detto la cantante - è la radice, è la madre, e ti accoglie nelle sue grandi braccia”

Ad affiancare il presidente Leonardo Bambini e tutto lo staff dirigenziale dello Sporting Trestina nell’organizzazione di questo evento di inizio estate, c’è il maestro Fabio Battistelli, noto clarinettista, spesso protagonista di performance uniche in luoghi d’arte e di cultura.

“Grande musica, arte e sport per ripartire con rinnovata fuducia. Quello di inizio estate è ormai un appuntamento abituale con la grande musica nazionale che celebra sul piano sportivo la conclusione di un’altra stagione importante nel campionato di serie D che da anni continua ad essere la vittoria collettiva della società, della squadra, dello staff tecnico, dei tifosi e della nostra straordinaria comunità locale e delle istituzioni. Grazie al comune di Città di Castello per il patrocinio, alla Sogepu ai tanti sponsor e sostenitori che hanno reso possibile organizzare questo concerto con un’artista straordinaria, simbolo della canzone italiana”, hanno dichiarato il Presidente e vice dello Sporting Club Trestina, Leonardo Bambini e Valerio Galizi.

“Una grande artista internazionale come Irene Grandi che apre il tour dei concerti dalla nostra citta’ è senza dubbio un vanto ed un motivo di soddisfazione ed oggi averla qui nel luogo simbolo della cultura, la Pinacoteca Comunale che festeggia 110 anni proprio in questi giorni rappresenta un inedito e beneaugurante connubio fra arte e musica, elementi essenziali del nostro vivere ed eccellenze da valorizzare sempre di più”, hanno precisato il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi.

Irene Grandi ed il suo staff hanno visitato la Pinacoteca soffermandosi sulle opere di Raffaello e Signorelli e degli altri maestri del Rinascimento: non è mancato il tempo per uno scatto nella sala più rappresentativa dove il Gonfalone della Santissima Trinità di Raffaello e il Martirio di San Sebastiano di Signorelli sono uno di fronte all’altro.

Info prevendita, Stadio “L.Casini”, 075-8642152 – 338-4462559 – 338-8524852. Poltroncine 20 euro, prato 10 euro.