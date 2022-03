Città di Castello, sicurezza dei luoghi pubblici, il comune: ''Al lavoro''

“Questa amministrazione farà ogni atto necessario a garantire il corretto utilizzo dei luoghi pubblici e la sicurezza delle persone, operando non solo per la riqualificazione dei contenitori e degli spazi, ma anche per una rigenerazione finalizzata all’effettiva fruizione da parte dei cittadini di tutte le fasce d’età, in un contesto di corresponsabilizzazione della collettività sulle scelte e sugli obiettivi degli interventi”.

E’ quanto hanno sostenuto il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti intervenendo nel dibattito in consiglio comunale sull’interpellanza a firma di Roberto Marinelli e Silvia Norgiolini (Lista Civica Marinelli Sindaco) riguardante la situazione del loggiato Bufalini e del parco dell’ansa del Tevere.

Nel segnalare “l’abbandono e il degrado” dei due luoghi, il consigliere Marinelli aveva chiesto di conoscere “le intenzioni della giunta sulla loro riqualificazione” e sulla “garanzia della sicurezza delle persone che li frequentano, rispetto agli episodi di violenza e vandalismo verificatisi recentemente”. “Vorremmo una città vivibile, decorosa, ospitale per chi viene a visitarla”, aveva sostenuto Marinelli, sollecitando l’amministrazione comunale a “valorizzare le proposte e la voglia di fare che emergono dalla comunità”. “Il centro storico deve tornare a essere un luogo di incontro, vivibile e sicuro, con una visione complessiva degli interventi finalizzata a farne un punto di riferimento per i cittadini e per i turisti”, aveva sostenuto il rappresentante della minoranza.

L’assessore Carletti ha reso noto che “il loggiato di Palazzo Bufalini sarà oggetto a breve di una importante serie di lavori, che dovranno iniziare entro il 30 ottobre 2022 grazie al finanziamento da 150 mila euro ottenuto dal Comune nell’ambito del PNRR”. “Il progetto allo studio prevede sia la ristrutturazione della cupola ottocentesca, sia interventi sul decoro del luogo”, ha precisato Carletti, segnalando che “l’area centrale del loggiato verrà modificata con una nuova pavimentazione e verrà dotata di un sistema di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza”.

Nel far presente che il parco dell’ansa del Tevere è già provvisto di alcune telecamere che coprono il viale centrale e l’anfiteatro”, l’assessore ha confermato che “l’intera area a breve sarà oggetto di importanti trasformazioni con la variante del Cassero, obbiettivo tematico preminente nel programma Agenda Urbana già finanziato con fondi europei”. “Il progetto definitivo – ha spiegato Carletti - comporterà la riorganizzazione degli spazi ciclopedonali delle aree limitrofe, con particolare riferimento all’attuale sede stradale, con la creazione di una piazza urbana che fungerà da elemento di connessione tra l’ansa del Tevere e l’ingresso alle mura in corrispondenza della scala mobile”.

“Questo primo intervento, già finanziato, è frutto di un progetto più ampio, ancora non oggetto di finanziamenti, che prevede anche la riqualificazione urbana del parco Langer e dei parcheggi”, ha puntualizzato l’assessore. “Il Comune, peraltro – ha aggiunto Carletti – ha anche chiesto il finanziamento di un progetto per l’installazione della videosorveglianza nei parchi di San Pio X, di Riosecco, di Cerbara e di Trestina, per un importo complessivo di 100 mila euro, cofinanziato al 20 per cento dal Comune e all’80 per cento da fondi statali”.

A richiamare l’attenzione sulla necessità di custodire e valorizzare anche i luoghi della città recentemente riqualificati è stata la capogruppo dei Civici X Città di Castello Luciana Bassini, che ha invitato la giunta a intervenire su piazza delle Tabacchine, “un’area molto bella ancora assolutamente priva di arredi urbani, nella quale i muretti e la pavimentazione sono già tutti rovinati, mentre sono assenti telecamere e cestini per l’immondizia”. Ricordando la mozione presentata nel 2014 sul loggiato Bufalini e approvata all’unanimità in consiglio comunale e dando atto all’amministrazione comunale di essere intervenuta chiuderlo con le porte a vetro, risolvendo il problema dei piccioni, il capogruppo della Lega Valerio Mancini ha chiesto: “che vogliamo fare ora di questo spazio pubblico importantissimo?”. “Quando è stato sfondato il pavimento ci siamo superati nello scempio”, ha detto l’esponente della minoranza, che ha invitato a intervenire per garantire la fruizione del luogo, “coinvolgendo le attività presenti, come il Circolo degli Illuminati, per fare in modo che la struttura sia sfruttata e divenga un fiore all’occhiello della città”.

A puntualizzare che “questa amministrazione sta già intervenendo per trovare soluzioni e andare a programmare quanto è necessario per risolvere le problematiche” è stata la consigliera del Pd Monia Paradisi, che ha rimarcato la fiducia nell’operato dell’esecutivo. “E’ importante puntare sul turismo e offrire i servizi che ci rendano orgogliosi della nostra città”, ha sostenuto la rappresentante della maggioranza, parlando della possibilità di “fare del loggiato Bufalini una galleria, interessante per chi voglia investire e ridarle vita nell’ottica più ampia della riqualificazione del centro storico”. A proposito dell’ansa del Tevere, la consigliera Paradisi ha invitato a “potenziare l’illuminazione e a migliorare la pulizia dell’area di sosta per i camper, che è molto importante per accogliere i turisti”. Il sindaco Secondi è intervenuto per sostenere che “gli interventi di riqualificazione sono importantissimi, ma è la vivibilità dei luoghi a fare la differenza, la loro rigenerazione, e in questo senso crediamo che sia importante condividere con i cittadini la responsabilità delle scelte, ma anche della cura e del controllo degli spazi pubblici, perché insieme si possono raggiungere gli obiettivi importanti per la nostra città”. “Già da anni l’amministrazione comunale ha investito sulla videosorveglianza, tant’è che il centro storico ha una copertura molto ampia, che sarà ulteriormente potenziata per la gestione della Ztl, mentre sarà attivato anche il monitoraggio con le telecamere degli svincoli della superstrada”, ha precisato il primo cittadino, sottolineando “la volontà di implementare ulteriormente una rete che ha un efficace effetto deterrente e assicura nei cittadini una importante percezione di sicurezza, oltre a quella effettiva”.

Il sindaco ha quindi posto il tema del ripensamento delle modalità di fruizione del loggiato Bufalini, “dove – ha detto - è in via di conclusione anche l’intervento da 200 mila euro di sistemazione del quadrilatero che garantirà efficientamento energetico e certificazione antincendio funzionali a ospitare mostre ed eventi”. “Gli spazi affidati alle associazioni sono tutti in prorogatio e andrà aperta una riflessione condivisa con la città per il miglior utilizzo del luogo e la funzionalità dei suoi servizi, come i bagni pubblici”, ha spiegato Secondi, che ha poi inquadrato l’intervento di riqualificazione dell’ansa del Tevere nella visione più ampia dello sviluppo della mobilità dolce e nella valorizzazione del percorso ciclopedonale del Tevere, fino al parco di Rignaldello, per eventi rivolti alla cittadinanza, “in un’ottica di contaminazione che offra opportunità a tutte le fasce d’età”. Il primo cittadino ha quindi condiviso l’esigenza di garantire la fruibilità di piazza delle Tabacchine per valorizzare l’investimento fatto, a cominciare dall’installazione degli arredi, ma anche dalla programmazione di eventi importanti, “come farà il Festival delle Nazioni nella prossima edizione”. A questo proposito l’assessore Carletti ha anticipato che il sito sarà oggetto di un sopralluogo degli uffici comunali preposti con alcune delle aziende che hanno lavorato nell’area per mettere in atto gli interventi necessari, a cominciare dalla pavimentazione.

“Ci sono voluti vent’anni per piazza delle Tabacchine, un’opera apprezzata che non faremo certo derubricare a fallimento per dei cestini, che saranno certamente installati”, ha concluso l’assessore. In sede di replica, il consigliere Marinelli ha condiviso le riflessioni su riqualificazione e rigenerazione della città, auspicando che i prossimi interventi siano caratterizzati da “una visione che permetta di tutelare il benessere dei tifernati, la vivibilità dei luoghi pubblici, come spazi sani di ritrovo in sicurezza”.