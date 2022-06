Referendum abrogativi: a Città di Castello costituiti regolarmente nel pomeriggio i 57 seggi elettorali

Si sono regolarmente costituiti nei termini previsti tutti i 57 seggi elettorali del comune di Città di Castello. Le operazioni coordinate dal Servizio Elettorale guidato dalla responsabile Daniela Salacchi si sono svolte nel pieno rispetto delle procedure.

Domani sarà possibile votare dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Per consentire ai cittadini le operazioni necessarie a partecipare al voto, con particolare riferimento al rilascio delle tessere elettorali che i possessori sono invitati a controllare, l’Ufficio Elettorale del Comune osserverà orari di apertura al pubblico prolungati.

Domenica 12 giugno gli aventi diritto al voto e i loro familiari potranno rivolgersi al personale dell’ente nella sede di via XI Settembre n.41, nel quartiere San Giacomo, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 (con orario continuato) presso la delegazione comunale di Trestina, in via Unione Sovietica n.13, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00.