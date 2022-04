Altotevere, da oggi torna la raccolta differenziata pre Covid

Da oggi, lunedì 4 aprile, Sogepu adotterà le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti pre-Covid per tutti gli utenti dei comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina.

Con la fine dello stato di emergenza per la pandemia al 31 marzo, infatti, anche i cittadini positivi al virus saranno tenuti d’ora in poi a fare la raccolta differenziata dei rifiuti: per loro non sarà più previsto il conferimento come rifiuto non recuperabile (indifferenziato) di tutti i materiali domestici, come finora accaduto.

Gli utenti positivi al Covid sono invitati comunque alla cautela nella gestione dei rifiuti, rispettando le nuove linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità: per il conferimento di tutti i materiali è raccomandato l’utilizzo di almeno due sacchi, infilati uno dentro l’altro (della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta), che vanno chiusi utilizzando eventualmente guanti monouso, senza schiacciarli con le mani e avendo cura di avvolgere nella carta o inserire in una custodia gli oggetti taglienti o a punta che potrebbero lacerare l’involucro.

Sia gli utenti positivi al Covid che tutti gli altri sono tenuti inoltre a conferire in un sacco separato dagli altri rifiuti, che va poi chiuso e gettato nel contenitore del rifiuto non recuperabile (indifferenziato), i fazzoletti di carta, i rotoli di carta asciugamano, le mascherine, i guanti monouso, i tamponi per i test di autodiagnosi del Covid e i materiali che possano essere stati contaminati.

Per ogni informazione o chiarimento gli utenti potranno rivolgersi al numero verde di Sogepu 800.132152.