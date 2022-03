Città di Castello: beccati con targhe illegali, maxi multa da parte della stradale

Stavano usando la stessa targa di prova senza averne diritto, un tir è stato sequestrato dalla polizia stradale.

Gli agenti del distaccamento tifernate hanno intercettato due autocarri che viaggiavano assieme utilizzando un'unica targa prova per entrambi, durante i continui controlli al traffico in transito sulla E45.

I mezzi sono stati fermati a Cerbara e controllati perchè la ''targa prova'' consente agli esercenti di concessionarie ed officine di mettere su strada anche veicoli già immatricolati, per prove tecniche o trasferimenti, in deroga ad alcune obblighi normativi quali la copertura assicurativa, ma è utilizzabile per la circolazione di un unico veicolo alla volta, e va tenuta a bordo dello stesso.

Durante l'ispezione gli agenti hanno accertato che uno dei due mezzi si trovava a circolare non potendo invocare il regime di circolazione di prova, dovendo pertanto rispettare tutte le prescrizioni imposte dal codice della strada.

Il mezzo è stato sequestrato per la mancanza della copertura assicurativa ed al conducente veniva ritirata per successiva sospensione la patente di guida stante l’omesso inserimento della scheda di registrazione nel cronotachigrafo, il tutto per quasi 2000 euro di sanzioni pecuniarie.