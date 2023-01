Città di Castello: non rispetta gli orari di rientro, denunciato dalla polizia

Doveva restare a casa dopo le 19, invece era ancora fuori e lontano dalla propria abitazione: per questo un trentanovenne straniero è stato denunciato dalla polizia.

L’uomo era stato notato dagli agenti mentre si trovava all’interno di un veicolo parcheggiato: ma il suo atteggiamento ha indotto i poliziotti a un controllo.

Dalle verifiche è emerso che il 39enne, con a carico diversi precedenti, era un sorvegliato speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di Citta di Castello e divieto di allontanarsi dall’abitazione dopo le ore 19.

Oltre a non aver rispettato l’orario di rientro, l’uomo non aveva neppure avvisato le autorità competenti in merito allo spostamento. Sentito dagli agenti, il 39enne non è riuscito a fornire una motivazione: per questo motivo è stato denunciato.