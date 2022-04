Città di Castello, il camper della Polizia in piazza Matteotti nell’ambito del progetto “..Questo non è Amore”

''Quella di oggi è una giornata importante in particolare per le nuove generazioni, per gli studenti che sono presenti qua ad ascoltare i nostri poliziotti e le nostre poliziotte che hanno acquisito nel tempo esperienza e professionalità in relazione ad un tema così delicato, grave come può essere quello della violenza di genere ed in particolare della violenza sulle donne. Quello della violenza sulle donne, dell’uccisione per mano dei loro mariti, dei loro compagni e dei loro coniugi e comunque della violenza in genere nei confronti delle donne, è un tema troppo diffuso e quindi particolarmente sentito. E’ un tema sul quale la Polizia di Stato punta molto anche attraverso iniziative di questo genere per creare appunto tra le giovani generazioni una cultura diversa per spiegare che non si deve fare alcuna differenza, distinzione tra genere maschile e genere femminile per dare a questi giovani studenti degli strumenti di riflessione. Il fenomeno non si combatte soltanto con l’attività di prevenzione che facciamo noi né tantomeno con l’attività di contrasto, si combatte anche in quel modo, ma principalmente creando una cultura nuova tra i ragazzi, tra i giovani, che consenta di debellare questo triste fenomeno e di eliminarlo alla radice”.

E’ quanto dichiarato questa mattina dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, in piazza Matteotti accanto al camper nell’ambito del progetto, “…Questo non è Amore”, ”, elaborato dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, si vuole offrire alla cittadinanza un servizio di informazione, sensibilizzazione ed aiuto sui temi del contrasto alla violenza di genere, anche per l’emersione del “sommerso”, con l’obiettivo di aiutare le donne a difendersi da violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche. All’iniziativa sono intervenuti oltre al sindaco, Luca Secondi e agli assessori, Giuseppe Bernicchi, Letizia Guerri, Benedetta Calagreti, Michela Botteghi e Mauro Mariangeli, anche le responsabili a vari livelli della rete “antiviolenza” ed alcune classi delle scuole Pascoli-Alighieri e Liceo Classico “Plinio il Giovane” assieme ai loro insegnanti.

Presente anche il personale della Questura di Perugia e del Commissariato di Città di Castello. Un vero e proprio tour che tocca ogni angolo della provincia di Perugia raggiunto con il camper della Polizia di Stato col quale gli agenti sono in grado di accogliere, in un clima di protezione e riservatezza anche chi dovesse trovare il coraggio di denunciare eventuali violenze subite.

Le piazze centrali e le scuole sono l’obiettivo di contatto dove il personale della Questura di Perugia consegna la 5ª edizione della brochure “...Questo non è amore”, campagna nazionale permanente finalizzata a prevenire la violenza di genere. E’ proprio dalle informazioni presenti nella brochure e soprattutto dalla lettura delle storie raccontate, purtroppo tutte vere, che soprattutto i ragazzi, si fermano a conversare con gli agenti per capire come si può uscire da certe spirali di violenza ed ancor prima evitare di diventare una vittima.

Il sindaco, Luca Secondi, nel ringraziare il Questore di Perugia, il personale della Polizia di Stato che a vari livelli provinciali e locali si è adoperato per la ottima riuscita della iniziativa ha sottolineato come “queste straordinarie occasioni di sensibilizzazione e confronto su tematiche di scottante attualità si inseriscono a pieno titolo nel “grandissimo lavoro che viene svolto dal comune di città di castello con l’assessorato alle pari opportunità, i servizi sociali attraverso il nostro centro, assieme all’associazione “liberamente donna”, alle forze dell’ordine, all’autorità sanitaria.

“Oggi il comune di Città di Castello accanto alla Polizia di Stato lancia un messaggio forte e chiaro: ci saremo tutti i giorni sul tema della violenza di genere e sulle donne”, ha concluso Secondi.