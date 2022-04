Città di Castello: senza patente a folle velocità lungo la E45, si ferma dopo l'inseguimento: scatta la maxi multa

Era senza patente e sfrecciava lungo la E45: la polizia stradale lo ha bloccato solo dopo un inseguimento. Alla fine per uno straniero di 24 anni, è scattata una maxi multa di oltre 5 mila euro.

Gli agenti, all'altezza dello svincolo in località Montecorona. hanno notato una vettura sopraggiungere ad altissima velocità: così hanno attivato i dispositivi di segnalazione sonora e luminosa e si sono lanciati all’inseguimento dell’auto, intimando l’alt al conducente. Il giovane, incurante, ha cercato di darsi alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce lungo le vie del centro abitato. Il tentativo, però, non è andato a buon fine perché l’uomo ha dovuto arrestare la sua corsa quando si è infilato in un vicolo cieco: subito è stato fermato. Successivamente al ventiquattrenne hanno chiesto i motivi della sua fuga: l’uomo si è giustificato dichiarando di essere scappato perché, essendo privo di patente per non averla mai conseguita, aveva timore delle sanzioni che gli sarebbero state comminate. Da qui la maxi multa