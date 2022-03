Città di Castello, Pia Cavalcanti Pierangeli ha spento 101 candeline e festeggiato il compleanno in famiglia

Proprio alla vigilia dell’8marzo, giornata internazionale della donna, Pia Cavalcanti Pierangeli, classe 1921 (è nata il 7 marzo ad Umbertide) ha spento 101 candeline superando la fatidica soglia del secolo di vita attorniata dall’affetto dei familiari e tanti conoscenti.

E’ la “nonna” del Rione Prato, simbolo di una storica famiglia che li abita ininterrottamente dal 1834: punto di riferimento di intere generazioni ha dispensato consigli, suggerimenti e ricordato sempre in particolare ai giovani il rispetto delle tradizioni, il senso di appartenenza e orgoglio di far parte di una comunità locale dove tutti si conoscono.

“Una bella e significativa ricorrenza che la signora Pia ha festeggiato con la sua famiglia nel momento in cui si celebrano le donne ed il loro ruolo insostituibile nella storia di ogni giorno, nella vita di ognuno di noi. Un traguardo di vita straordinario che rappresenta motivo di orgoglio anche per la nostra comunità locale di gratitudine e riconoscenza verso gli anziani ed in questo caso i “centenari” che sono la vera e propria ricchezza umana e valoriale della società.”

Casalinga conosciuta ed apprezzata da tutti nel quartiere negli anni della festa delle giornate dell’artigianato storico: insieme alle altre donne ha contribuito all’allestimento e alla conduzione della “Taverna del Gatto”, fino a che le forze lo hanno permesso. Nonna ammirevole, cuoca sopraffina, bravissima con l’uncinetto e il tombolo. Pia Cavalcanti nasce a Umbertide il 07.03.1921 e dopo essersi unita in matrimonio con Nello Pierangeli si è trasferita a Città di Castello nel 1947.

Madre di tre figli, Walter, Stelio e Gaspare risiede da allora interrottamente al Rione Prato.

