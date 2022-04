Città di Castello, si apre Only Wine

Città di Castello si conferma anche quest’anno la capitale del buon bere e delle gio- vani cantine, fra eccellenze enologiche ed agroalimentari, arte, storia e tradizioni. Ha aperto infatti i battenti Only Wine, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine (30 aprile - 2 maggio 2002), che è stata inaugurato questo pomeriggio, alla presenza delle autorità istituzionali e di un pubblico numerosissimo sin dalle prime ore di apertura, attratto dai numeri e dalle proposte di questa edizione: 153 cantine presenti in fiera, 3 Aree Tematiche (Champagne, Vini da Merenda e Cantine del Terri- torio), 9 Masterclass, 5 Speed Wine, di cui 3 in lingua inglese, 1 seminario. Sono questi i dati di una manifestazione che è cresciuta moltissimo negli anni, tanto da arrivare ad interessare cantine Oltralpe, come quelle della Regione della Champagne, presenti in un’area dedicata.

Al taglio del nastro, insieme all’ideatore della manifestazione Andrea Castellani, c’erano la sottosegretaria allo sviluppo Economico,onorevole AnnaAscani; il deputato Filippo Gallinella; l’assessore regionale all’agricoltura Roberto Morroni; il sindaco di Città di Castello Luca Secondi; l’assessore al turismo Letizia Guerri; il Direttore Toscana e Umbria Agenzia Dogane e Monopoli, Roberto Chiara; il presidente del GAL Alta Umbria Mirko Rinaldi.

Sono da sottolineare le convenzioni che il Comune di Città di Castello ha siglato per consentire l’accesso a prezzo ridotto alla Pinacoteca Comunale e al Centro delle Tradizioni Popolari - Museo Malacologico Malakos, nonché al Museo Tela Umbra, unico in Europa con i suoi telai dell’800.

Al fianco dell’Only Wine ci sono anche realtà private come la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, che ha riservato una scontistica particolare per chi si pre- senterà in biglietteria con il ticket della manifestazione, e il Museo Diocesano di Città di Castello, che permette l’accesso al Museo del Duomo e al Campanile cilindrico sempre con tariffe agevolate per chi è passato prima a far visita a OnyWine.

Infine in città è presente il Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori fino al 1 maggio.

Rinnovata anche la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che é pre sente in fiera con un corner informativo per le cantine che desiderino intraprendere la strada dell’export, considerata non di meno la peculiarità fiscale che il vino è un prodotto sottoposto ad accisa, ma anche per i visitatori che avranno modo di conoscere le molteplici attività cui la ADM è istituzionalmente e quotidianamente chiamata a svolgere.

È stato siglato questa mattina il Protocollo d’Intesa tra ADM e il Comune di Città di Castello al fine di contrastare il commercio illegale derivante dalla realizzazione e commercializzazione di beni contraffatti. L’accordo, di durata triennale, sigla la sinergia di forze tra i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) e la Polizia locale della Città tifernate. A sottoscrivere l’intesa il Sindaco e il Direttore Territoriale ADM di Toscana e Umbria. La lotta alla produzione e vendita di prodotti contraffatti o che riportano una falsa indicazione sulla provenienza, origine e qualità rispetto a quanto dichiarato rappresenta una delle principali attività in difesa sia dell’economia del Paese, sia della salute pubblica, ovvero degli esercizi che operano nel rispetto delle regole della leale concorrenza e in difesa del consumatore che può essere tratto in inganno, specie quando si rivolge all’acquisto di beni da piattaforme elettroniche di e-commerce di dubbia affidabilità. Con quello di oggi ADM ha siglato il quarto Protocollo con un Comune dell’Umbria, dopo quelli raggiunti con le Autorità municipali di Perugia, Spoleto e Terni. Alla stipula del Protocollo erano presenti anche i referenti del Servizio antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Perugia e della Polizia locale tifernate.