Altotevere e Trasimeno sfilata di vip per il ponte del Primo Maggio, con la divina Monica Bellucci sempre legata alla sua terra

Primo maggio all'insegna dei vip in Altotevere e non solo. Giornate in famiglia per l'attrice e la star mondiale Monica Bellucci che ha trascorso il fine settimana fra l’Altotevere umbro e la Valtiberina toscana insieme a mamma Brunella e babbo Pasquale. I genitori vivono nella casa di Lama (comune di San Giustino). Proprio in questi giorni la bellissima Monica è andata a pranzo Monica è stata all’Osteria del Musicista: un posto particolarmente caro dove si reca per stare insieme alla famiglia e tornare ad abbracciare i proprietari.

Il lago Trasimeno, invece, ha visto la presenza di Josephine Alessio, giornalista Rai, canadese, d’adozione cilentana – conduce la primissima edizione del Tg a reti unificate.

Invece al Castello di Sorci, ad Anghiari (in provincia di Arezzo) dove invece, in queste ore è stato fotografato, insieme alla proprietaria Veronica, Fabrizio Gifuni, attore e regista italiano, vincitore nel 2014 del David di Donatello al miglior attore non protagonista per Il capitale umano. L'attore si trovava ad Anghiari, suggestivo borgo in provincia di Arezzo, sabato quando alle 21 ha ideato e curato la drammaturgia di Con il vostro irridente silenzio – Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro. Al termine dello spettacolo, insieme al sindaco Alessandro Polcri, al direttore del teatro Andrea Merendelli, si è recato al famoso ristorante per cenare.