Città di Castello, migliorano le condizioni del quattordicenne caduto per la rottura del lucernaio

Migliorano le condizioni del quattordicenne che ieri sera (martedì 12 aprile) è caduto nel vuoto a causa della rottura di un lucernaio.

L'adolescente, dopo aver trascorso una notte in ospedale ricoverato nel reparto di Pediatria, nelle prossime ore potrebbe essere dimesso. Gli esami effettuati subito dopo la caduta e ripetuti oggi non hanno dato esiti preoccupanti: da qui la decisione dei medici di rimandarlo a casa.

Intanto i carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto martedì sera intorno alle 19,30.

Secondo una prima e parziale ricostruzione, il quattordicenne e la sorellina (di qualche anno più piccola) stavano giocando in un piazzale a lato della farmacia comunale, dove era entrata la madre per acquistare dei farmaci: area in cui ci sono anche delle cupole-lucernaio. Una di queste forse a causa del peso dell'adolescente ha ceduto e il quattordicenne è caduto nel vuoto. Un volo di tre metri e mezzo e poi è atterrato pesantemente in un magazzino sottostante. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, poi il 118 e infine i vigili del fuoco che hanno aperto il deposito: il ragazzino, vigili, è stato quindi trasportato in ospedale, ma già da ieri sera non pareva avesse avuto conseguenze alla caduta.