Città di Castello, Topolino dedica sette pagine di una rubrica al museo-polo scientifico “Malakos”

Sette pagine a colori con foto, notizie e interviste ai protagonisti del museo “Malakos”, la collezione delle conchiglie privata più grande d’Europa (oltre 600mila esemplari catalogati), sul numero di “Topolino”, in edicola questa settimana.

Il fumetto Disney più amato di tutti i tempi da grandi e piccini, riserva ancora ampio spazio all'esposizione tifernate, che trova spazio nel suggestivo complesso di Villa Cappelletti. Malakos è stato al centro di un convegno con il “Museum national d'Histoire naturelle ” di Parigi diretto dal professor, Philippe Bouchet, uno dei massimi esperti del settore.

Nella rubrica “Topo Natura”, curata da Francesca Agrati, viene racconta con dovizia di particolari e classiche “nuvolette”, la storia delle “conchiglie delle meraviglie”.

“E’ stata veramente una bellissima sorpresa – dichiara sorridente il Professor, Gianluigi Bini, naturalista, biologo marino, malacologo di fama mondiale che ha fondato il museo - vedere che, su Topolino, ci sono state dedicate addirittura sette pagine. Sappiamo che la redazione di questo vero monumento culturale per tutti dai più piccoli ai più grandi, è sempre attenta alle segnalazioni dei suoi lettori che, per noi anonimi, vogliamo ringraziare infinitamente. Certo per noi e per Città di Castello, per il comune che ci sostiene, questa è una bellissima pubblicità che, siamo sicuri, darà i suoi frutti. Per il museo al quale ho dato vita, questo è un giusto riconoscimento per tutti i progressi fatti in questi anni d’intenso lavoro – prosegue il Professor Bini - sia per quanto concerne la ricerca scientifica, sia per la grande opera di divulgazione che fanno le mie straordinarie colleghe, la dottoressa, Debora Nucci, direttrice operativa del museo e responsabile del settore di educazione ambientale e la dottoressa Beatrice Santucci, da oltre un anno impegnata nella ricerca, che proprio in questi giorno sono al Museo di Parigi per il prosieguo di studi, ricerche con colleghi di tutto il mondo che assorbiranno quasi tutte le nostre energie per almeno tutta la prima metà del 2023”.

Non è la prima volta che “Topolino” riserva attenzione al museo delle “conchiglie” più grande d’Europa, era già accaduto lo scorso anno a Settembre nella pagina “Topo week”, agenda delle cose da fare e vedere questa settimana c’è anche il riferimento al museo delle conchiglie di Città di Castello con tanto di foto e breve descrizione.