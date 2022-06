Città di Castello, in scena magistrati, avvocati, tutori della legge e studenti nello spettacolo “Processo Storico”

Fronte comune per le donne e i loro diritti al Teatro comunale degli Illuminati, dove lunedì 4 luglio alle 21 magistrati, avvocati, tutori della legge e studenti vestiranno i panni degli attori nello spettacolo “Processo Storico”, per la sceneggiatura dell’avvocato Nada Lucaccioni e la regia di Alessandra Carmignani.

Una serata di beneficenza nel segno delle pari opportunità, promossa con il patrocinio del Comune dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI) e dal comitato di Città di Castello della Croce Rossa Italiana, alla quale sarà devoluto il ricavato delle offerte del pubblico. La rappresentazione teatrale, a ingresso gratuito, rievocherà la pagina giudiziaria legata alla sommossa delle donne altotiberine che nel 1917, con gli uomini al fronte, manifestarono pubblicamente il malcontento per il disagio economico e per le difficoltà dovuti al protrarsi della prima guerra mondiale. Sul palco riaprirà idealmente l’aula di tribunale nella quale, dopo due condanne, nel 1919 fu emessa la storica sentenza di amnistia, con il Proscioglimento delle donne arrestate in occasione della rivolta.

A riportare in vita i personaggi che furono protagonisti delle vicenda saranno i magistrati Paolo Micheli, presidente della Corte penale di Appello di Perugia, Daniele Cenci, consigliere della Corte di Cassazione, e Francesco Loschi, giudice della sezione penale del Tribunale di Perugia, l’avvocato Francesco Maria Falcinelli, il comandante della stazione dei Carabinieri di Città di Castello, luogotenente Fabrizio Capalti, e il comandante della stazione dei Carabinieri di Anghiari, luogotenente Fabrizio Luchetti, con gli alunni dell’Istituto San Francesco di Sales come testimoni e figuranti.

L’iniziativa è stata riconosciuta come evento formativo dall’Ordine degli Avvocati di Perugia, con l’attribuzione di crediti ai legali partecipanti. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi via Whatsapp al numero 333.7066886 e via mail all'indirizzo sviluppo.cittadicastello@umbria.cri.it.