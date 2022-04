Città di Castello, petizione per il loggiato, Botteghi: ''Al lavoro per migliorare la situazione''

Agenti della polizia municipale da una parte e dall'altra al lavoro per aprire un canale di dialogo.

Dopo la petizione dei residenti del loggiato dei Servi di Maria, arriva la presa di posizione dell'assessore al patrimonio, Michela Botteghi.

''In questo spazio importante per la città con residenze e uffici – ha detto – il Comune interviene settimanalmente con la pulizia del portico e la sistemazione del verde nella piccola aiuola interna''. L'area infatti è incastonata fra la chiesa della Madonna delle Grazie, punto di riferimento per i cattolici tifernati e non solo, la nuova biblioteca Carducci e il parcheggio sotterraneo del Centro Le Grazie dove vengono parcheggiate anche la auto del comune tifernate e quelle dei vigili urbani.

Restano ancora dei problemi perchè ''è una situazione promiscua con residenze popolari la cui gestione è stata affidata ad un ente preposto, attraverso una convenzione'' e da qui nascono le difficoltà ''a tenere sotto controllo il tutto''.

''Non possiamo chiudere i cancelli a lato e nella parte posteriore di questa struttura – ha continuato l'assessore – al contrario di quanto facciamo quotidianamente con il portone che delimita la struttura in cui ci sono gli uffici dell'amministrazione, proprio perchè la gestione degli appartamenti e del portico dal quale accedono i residenti è di un ente diverso dal Comune''. L'assessore ha assicurato, comunque, che ''Ci faremo carico della voce dei residenti, affinchè possiamo parlare in maniera più diretta con l'ente preposto''. Botteghi lancia l'idea di un regolamento, simili a quello presente in tanti condomini, ''perchè i residenti e chi frequenta questa zona, visto che ci sono diversi sedi di associazioni, collaborino con il Comune per tenere sotto controllo l'intrea area''. ''Ci faremo carico – ha concluso Botteghi - con la polizia locale affinchè la stessa possa essere più presente, sopratutto in certe ore della giornata e per garantire una maggiore sicurezza, a chi qua ci vive o chi ci viene quotidianamente per lavorare''.