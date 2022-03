Città di Castello, la caserma dei Carabinieri al centro di una interrogazione

Acquisizione terreno comunale per la costruzione di una Caserma dei Carabinieri: interrogazione dei consiglieri, Riccardo Leveque, Elda Rossi (Fdi) e Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica).

“Premessa l’onorevole e stimabile presenza ultra centenaria dell’Arma dei Carabinieri nel nostro territorio e la necessità di garantire loro effettiva e proficua azione di controllo e sicurezza dell’ordine pubblico; la constatata estensione territoriale del Comune di Città di Castello e la dispersione della popolazione, che esige per l’Arma un impiego di risorse materiali e umane in una sede di particolare rilievo e la collocazione della stessa in un’area di intersezione di direttrici strategiche sia per la nostra regione, essendo il centro più grande del nord-Umbria, sia per la sua prossimità con altre regioni; che si ritiene necessaria la realizzazione di una caserma dei carabinieri più ampia, efficiente e strutturata, capace di soddisfare le aspettative di sicurezza e di controllo sopracitate; l’oneroso costo di affitto mensile a carico del Ministero competente dell’attuale caserma ubicata in Viale Orlando Vittorio Emanuele.”

“Visto la deliberazione di Giunta Comunale che prevede la cessione del diritto di superficie per anni 99 (novantanove) di una rata di terreno comunale ubicata in Viale Europa e registrata al Catasto Terreni del Comune di Città di Castello con un’estensione di mq 4000 circa per la costruzione di una caserma dell’Arma dei Carabinieri – proseguono i consiglieri Leveque, Rossi e Lignani Marchesani - considerato che la legge prevede che gli Enti locali, possano concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà, interroghiamo la giunta di informare la cittadinanza sui tempi di realizzazione della suddetta caserma e se è auspicabile poter ritenere che tale investimento possa essere fautore di un incremento di organico militare presso il nostro territorio; se la concentrazione presso l’area afferente Viale Europa di diversi servizi di ordine pubblico (Caserma dei Vigili del Fuoco, Caserma del Corpo forestale dello Stato, Polizia stradale e prossima Caserma dei Carabinieri) rappresenti un parametro di possibile sinergia interforze o invece sia il caso di pensare una localizzazione differente ai fini di una maggiore copertura territoriale sia in tema di ordine pubblico che di supporto alla popolazione in caso di criticità ambientali e climatiche''.