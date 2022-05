Città di Castello: schianto alla rotatoria, in tre all'ospedale

Tre persone in ospedale per un incidente. Lo scontro è avvenuto questa mattina (giovedì 19 maggio) alle 8,10 alla rotonda di Riosecco, quella compresa fra viale Romagna e via Emilia e ha visto coinvolti una Bmw e un Ape 50, che si è ribaltata.

Immediato l'allarme: sul posto sono arrivati due equipaggi del 118 che hanno trasportato i tre nella struttura sanitaria per le cure del caso. Alla rotonda anche i vigili del fuoco del distaccamento tifernate e due pattuglie della polizia locale, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.