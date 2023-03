Città di Castello: fiamme in una casa in centro, anziano gravissimo. E' in prognosi riservata

E' ricoverato in gravissime condizioni in prognosi riservata all'ospedale di Città di Castello per le estese ustioni su diverse parti del corpo e per aver inalato il fumo. Erano da poco passate le 15 quando alcune persone hanno notato una colonna di fumo nero denso fuoriuscire dalle finestre dell'ultimo piano di un palazzo signorile in piazza San Francesco, dando l'allarme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Città di castello e un equipaggio del 118. I pompieri sono riusciti a entrare nel palazzo, hanno raggiunto l'ultimo piano e l'appartamento in cui vive l'anziano ottantenne. Le fiamme avevano già distrutto i mobili, mentre le pareti erano annerite dal fumo. Il pensionato, invece, si era rifugiato in bagno, dove è stato soccorso e trasportato all'esterno.

L'uomo, quando ha visto le fiamme, ha cercato di spegnere l'incendio che si era creato, ma non c'è riuscito e anzi si è provocato delle importanti ustioni in più parti del corpo. Non riuscendo ad arginare il fuoco, si è rifugiato in bagno, dove è stato ritrovato dai soccorritori. L'uomo è stato poi trasportato, con il codice di massima urgenza, all'ospedale di Città di Castello dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Quello che sta preoccupando di più i medici sono le conseguenze dell'inalazione di fumo.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno proseguito nell'operazione di spegnimento dell'incendio e di bonifica dell'appartamento. Le cause del rogo sono ancora tutte da stabilire, così come il punto d'innesto, anche se probabilmente l'incendio potrebbe essere partito dalla sala o dalla camera da letto. Sul posto anche il commissariato di Città di Castello per ulteriori verifiche. Al momento l'appartamento è stato dichiarato inagibile, mentre lo stabile è agibile.