Città di Castello, la primaria “San Filippo” e infanzia Cavour per un leccio e un corbezzolo

Due piante di leccio e corbezzolo sono state messe a dimora questa mattina nel suggestivo scenario naturale del parco, Alexander Langer, a ridosso delle mura della città nell’ambito della “Giornata nazionale della festa dell’albero”, progetto realizzato in collaborazione con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, il comune e le direzioni didattiche.

Protagonisti di questa partecipata iniziativa, i piccoli studenti e gli insegnanti della scuola primaria “San Filippo” e infanzia Cavour (Primo Circolo) assieme al dirigente scolastico, Simone Casucci, al sindaco, Luca Secondi e gli assessori, Letizia Guerri e Mauro Marinageli, il Maresciallo Capo, comandante della stazione carabinieri Nucleo Forestale, Claudio Bartolini e il Comandante della Stazione Carabinieri di Città di Castello, luogotenente, Fabrizio Capalti. “Oggi è una bella giornata di grande significato umano e didattico. Investire nella formazione a partire proprio dai più piccoli significa investire nel futuro della nostra comunità. Nelle scuole tifernati, nei parchi pubblici come quello di oggi cresceranno alberi particolari che sicuramente lasceranno un segno nella storia della città.”

E’ quanto dichiarato dal sindaco Luca Secondi e dagli assessori alle politiche scolastiche e all’ambiente, Letizia Guerri e Mauro Mariangeli a margine dell’iniziativa. “Una giornata importante che racchiude in se due temi centrali quelli della tutela ambientale, della lotta ai cambiamenti climatici: grazie alla sensibilità e al lavoro dei Carabinieri, ai piccoli studenti tifernati e ai loro insegnanti e dirigenti, questi luoghi avranno una identità verde ancora più marcata”, hanno concluso il sindaco Secondi e gli assessori. Al termine della sentita manifestazione, che è stata illustrata dal dirigente scolastico, Simone Casucci, i bambini delle scuole presenti hanno proceduto alla messa a dimora delle due “piantine” di leccio e corbezzolo assieme ai Carabinieri, al sindaco e amministratori a ritmo di musica e canzoni che hanno reso ancora più suggestiva e commovente la giornata. Le due piante, catalogate e dotate di un codice saranno visibili come localizzazione in un sito dove compaiono tutti i territori a livello nazionale protagonisti di questo progetto.