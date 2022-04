Città di Castello, dorme nella stazione abbandonata, il Comune: "Al lavoro per cercare una soluzione"

''Il Comune in sinergia con le forze dell'ordine, la Asl e le associazioni locali è al lavoro per cercare una adeguata situazione alla persona che ha dormito alla stazione. Persona che, purtroppo, ha alle spalle una storia molto difficile''. A dirlo è stata l'assessore tifernate al sociale, benedetta calagreti, che ha fatto il quadro circa la persona che si è accampata nella stazione abbandonata della fornace, che si trova dopo la centrale in direzione di Sansepolcro, nella zona della Tina a città di castello.

Il giaciglio era stato segnalato da una tifernate che aveva scattato delle foto poi postate nei social, dove aveva anche lanciato un appello

Da quel momento era nata una gara di solidarietà per aiutare quella persona, sconosciuta, che dorme fra la stazione abbandonata e le zone esterne di un centro commerciale, a due passi dalla città .

Adesso il Comune ha detto che si adopererà per la situazione

Prima di lui nessuno aveva dormito all'aperto, in stazione o al centro commerciale. C'era stata solamente una donna, straniera, che aveva occupato la sala d'aspetto della stazione centrale durante il lockdown nella prima ondata di pandemia da covid. Nella panchina la donna ha vissuto tre giorni poi è stata accompagnata in una struttura adeguata. In questo caso in vece pare che siano dà diversi giorni.