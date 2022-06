Città di Castello: carabinieri denunciano un diciannovenne per ricettazione

Aveva con se un anello in oro giallo con pietra rossa e di una collana in oro intrecciata rotta in due pezzi, con evidenti segni di strappo, che era pronto a rivendere a un ''compro oro'' della città. Ma è stato intercettato e denunciato prima dell'affare dai carabinieri. A finire nei guai un diciannovenne, di origine rumena e residente da tempo in Altotevere.

Il ragazzo ha attirato l’attenzione della pattuglia impegnata nel controllo del territorio, perchè era fermo nelle vicinanze di un compro oro del capoluogo con un atteggiamento apparso sospetto; infatti sembrava volesse entrare nell’esercizio commerciale, ma esitava nonostante non ci fosse nessun altro cliente all’interno. Questo comportamento ha spinto i militari a controllarlo, trovandolo così in possesso dell'anello e della collana: il ragazzo, però, non ha saputo giustificare la provenienza.

Così è stato portato in caserma, dove è emerso che aveva ricevuto i due monili in oro da un conoscente, a fronte del pagamento di una piccola somma di denaro e ritenendo di poter incassare una somma maggiore rivendendoli al compro oro davanti al quale era stato controllato. A questo punto è stato denunciato per ricettazione, mentre la refurtiva è stata posta sotto sequestro in attesa di risalire alla loro provenienza e di poter procedere alla riconsegna in favore del legittimo proprietario.