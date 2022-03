Città di Castello, stop al traffico per una perdita di gas: disagi per gli automobilisti

Oggi pomeriggio, martedì 1 marzo, a causa di un guasto alla rete del gas metano, è stato interdetto al transito veicolare, eccetto i residenti, il tratto di via R. Morandi compreso tra via G. Sorel e via A. Bucchi, per il tempo necessario al ripristino del guasto da parte della ditta incaricata che dovrebbe avvenire nella giornata di domani.

Sul posto gli agenti del Comando della Polizia Muncipale tifernate, che hanno lavorato per modificare il traffico