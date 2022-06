Città di Castello: per la prima volta il Consiglio Comunale è convocato per il commiato al vescovo

Per la prima volta nella sua storia, il consiglio comunale dedicherà una seduta al commiato con il vescovo della Diocesi di Città di Castello. Accadrà giovedì 9 giugno alle 18, quando i componenti della massima assise cittadina incontreranno monsignor Domenico Cancian per un saluto ufficiale a coronamento del mandato episcopale di 15 anni terminato con le dimissioni presentate a Papa Francesco per raggiunti limiti di età.

La seduta ordinaria convocata dal presidente del consiglio comunale avrà questo unico punto all’ordine del giorno e darà modo al sindaco, agli assessori della giunta e ai consiglieri comunali di testimoniare al vescovo uscente la riconoscenza per il lavoro svolto e gli auspici per il futuro della Diocesi tifernate, di cui monsignor Cancian è divenuto amministratore apostolico dopo la nomina a vescovo di monsignor Luciano Paolucci Bedini, attraverso l’unione "in persona episcopi" delle sedi diocesane di Città di Castello e di Gubbio decisa dal Santo Padre. Per monsignor Cancian, sempre vicino agli amministratori della città negli anni del suo mandato episcopale, sarà un ritorno nella sala del consiglio comunale di piazza Gabriotti dopo la visita pastorale dell’ottobre del 2017, la prima e unica da vescovo, nella quale salutò i rappresentanti istituzionali di allora in un incontro caratterizzato dalla reciproca assunzione di impegni nella collaborazione a supporto delle esigenze della comunità tifernate.

L’incontro precederà l’inizio del ministero pastorale di monsignor Paolucci Bedini, che, dopo la nomina del 7 maggio scorso, farà il suo ingresso ufficiale nella Diocesi di Città di Castello sabato 18 giugno, alle ore 18.00, con una celebrazione nella cattedrale di piazza Gabriotti alla presenza dei vescovi dell’Umbria. A chi vorrà assistere alla seduta del consiglio comunale di giovedì 9 giugno è raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute. La riunione potrà essere seguita in diretta streaming attraverso il canale ufficiale YouTube del Comune di Città di Castello.