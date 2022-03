Città di Castello, il Festival delle Nazioni, la caserma dei carabinieri e Sogepu: si riunisce il consiglio comunale

La trasformazione in fondazione dell’associazione Festival delle Nazioni onlus, la nomina dell’amministratore unico di Sogepu e l'acquisizione del terreno comunale per la costruzione della caserma dei Carabinieri saranno alcuni punti al centro della nuova seduta del Consiglio comunale. Il presidente Luciano Bacchetta ha convocato la massima assise per domani, lunedì 28 marzo, alle 17.30, nella residenza municipale di piazza Gabriotti.

Tra gli altri atti anche la definizione della nuova composizione delle commissioni consiliari a seguito della convalida dell’elezione del consigliere Tommaso Campagni (Lista Civica Marinelli Sindaco). I lavori potranno essere seguiti in presenza nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 e per l’accesso sarà necessario esibire il Green Pass. La seduta verrà trasmessa in diretta audio-video attraverso il canale ufficiale YouTube del Comune di Città di Castello.