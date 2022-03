Città di Castello, arrivano i bus ecologici per il trasporto pubblico locale

Trasporto urbano eco-compatibile: arrivano i bus “ecologici”. Piena soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale tifernate, che è stata coinvolta nel progetto regionale, in parte finanziato dalla Comunità Europea nel poter disporre di alcuni dei nuovi bus elettrici per un rinnovo progressivo della flotta, che Busitalia utilizza per svolgere il servizio del trasporto pubblico locale cittadino. Mezzi di nuova generazione ad alimentazione elettrica ed idrogeno che segneranno il passo verso l’abbandono del gasolio.

Gli autobus destinati a Città di Castello sono 4 per il 2021: due da 10 metri e due da 7 metri. «Una scelta orientata verso tecnologie sempre più sostenibili per la transizione ecologica, un rinnovamento che va incontro a molte esigenze importanti per gli utenti, il tutto per una massima efficienza, confort, sicurezza, risparmio energetico e rispetto dell’ambiente», ha dichiarato l’assessore alla mobilità Rodolfo Braccalenti, presente a Perugia assieme al responsabile del servizio, Gianni Chiasserini alla cerimonia ufficiale di presentazione dei mezzi della flotta.

I mezzi da dieci metri sono dotati di motore elettrico, permettendo così al veicolo di viaggiare costantemente in condizioni di massima efficienza con un ulteriore abbattimento delle emissioni di CO2 stimata al 12%, rispetto ai corrispondenti modelli diesel Euro6. Anche la livrea di questi mezzi, caratterizzata dal colore verde e dalla scritta Hybrid, ne sottolinea le caratteristiche di sostenibilità ambientale e rimarca l’attenzione del Gruppo FS Italiane per l’integrazione modale, mantenendo l’identità visiva dei bus di Busitalia e dei treni regionali di Trenitalia. Questi 52 mezzi sono stati acquistati da Busitalia con un investimento di circa 13,8 milioni di euro, con un finanziamento al 40% del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Umbria.