Due Mari, scende in campo il Pd: "Occorre serietà e chiarezza, ma, soprattutto, un impegno concreto per centrare questo obiettivo”. 

“Abbiamo avvertito l’esigenza di convocare la stampa per precisare pubblicamente alcuni aspetti sostanziali che riguardano il futuro della E78 in relazione ad una infrastruttura strategica per l’Alta Umbria, l’intera Regione e l’Italia Centrale. Un’opera attesa da troppi anni, che può, una volta ultimata, rappresentare una svolta per la viabilità e la mobilità su strada. Riteniamo che, a differenza di altri, non si debbano piantare bandierine né, tantomeno, fare propaganda elettorale su questi temi, ma, al contrario, occorrono serietà e chiarezza, ma, soprattutto, un impegno concreto per centrare questo obiettivo”.

E’ quanto è stato ribadito in apertura della conferenza stampa promossa dal Partito Democratico e svolta questa mattina a Città di Castello, a cui hanno preso parte, tra gli altri, la Sottosegretaria al ministero dello sviluppo economico, Anna Ascani, il deputato Walter Verini, il consigliere regionale e vice presidente dell’assemblea legislativa, Michele Bettarelli, i sindaci di Città di Castello e San Giustino, Luca Secondi e Paolo Fratini.

Secondi. “Il tema dei collegamenti viari è dirimente per il futuro nel nostro territorio, perché lo sviluppo economico non può essere disgiunto da quello delle infrastrutture. Abbiamo raggiunto risultati importanti sulla Piastra Logistica e sulla E45, in cui sono in corso lavori di miglioramento. Adesso tutto l’impegno va rivolto al completamento della E78. Il finanziamento della progettazione dei lotti umbri rappresenta una notizia molto positiva purché dalle parole si passi, quanto prima, ai fatti, rinunciando alla politica degli annunci. Con l’avvio di questa nuova fase siamo certi che da parte degli Enti locali ci sarà un contributo costruttivo.

Fratini: “Abbiamo ritenuto opportuno fare un’operazione verità sulla E78 perché i cittadini hanno il diritto di sapere come stanno veramente le cose. Sappiamo bene che, per portare a termine l’opera, non basteranno solo alcuni mesi, come qualcuno ha fatto intendere. E’ bene essere consapevoli che su 3 miliardi di euro che occorrono per realizzarla, al momento, ci sono solo 90 milioni. E’ importante però essere finalmente giunti alla fase decisionale. Come è noto la Fano-Grosseto rappresenta un’infrastruttura di carattere nazionale finanziata dal Governo italiano; una delle grandi opere incompiute sbloccate solo a seguito del commissariamento deciso dal Governo Conte 2. Inoltre, la messa in funzione della Galleria della Guinza, sarà possibile grazie ai fondi stanziati dal Ministro Graziano Del Rio, nel 2018, così come, la progettazione della seconda canna, che alcuni sbandierano oggi come una vittoria di parte, era già prevista nella programmazione fatta a suo tempo dal Ministero delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che prevedeva, in prima battuta, solo la riapertura a senso unico, e poi un intervento successivo sulla seconda, indispensabile al fine di assicurare i dovuti standard di sicurezza fino al possibile completamento dell’opera a quattro corsie. Per quanto ci riguarda dialogheremo con l’Anas affinché individui una progettazione adeguata alle reali necessità del territorio e tenga conto dell’impatto ambientale e paesaggistico specie sul tracciato relativo al tratto Selci-Lama / Guinza.

Verini “Oggi la vera novità è rappresentata dal fatto che Anas, a cui spetta la progettazione dell’intera tratta interregionale, dispone dei finanziamenti necessari a definire i tracciati e gli interventi da compiere, per rendere finalmente quest’arteria stradale una realtà. Per questo motivo servono impegno e serietà. Abbiamo preso atto di annunci sgrammaticati che non servono al buon esito di un’operazione così complessa, che ha innanzitutto bisogno di essere adeguatamente seguita e condivisa. Per questo motivo, auspichiamo che l’incontro che si terrà il prossimo 18 maggio tra l’Amministratore Delegato e i sindaci dei comuni coinvolti dalla tratta umbra, possa rappresentare l’avvio di un’ampia fase di partecipazione e co-progettazione, in linea con i bisogni del territorio, con i temi dell’impatto ambientale e della sicurezza, affinché si realizzi senza intoppi e nei tempi previsti quest’opera così importante. Noi crediamo che questa disponibilità a discutere ci sia e che possa essere colta, con responsabilità, per definire, letteralmente insieme la strada migliore da intraprendere”.

Bettarelli “Ritengo che vada innanzitutto sottolineata l’importanza dell’unità d’intenti dimostrata dal Partito Democratico, che, oggi, è qui rappresentato a tutti i livelli, politici e istituzionali. Serve fare chiarezza una volta di più, dato che ci siamo ritrovati un Assessore regionale come Melasecche che, in una sede di partito, ha fatto annunci roboanti che potrebbero illudere i cittadini circa le modalità e i tempi di realizzazione di quest’opera strategica. Si tratta di un’arteria fondamentale sulla quale tutte istituzioni sono chiamate a dare il proprio contributo a partire dal processo di individuazione del tracciato migliore, così da evitare ritardi e spiacevoli sorprese. Vigileremo affinché, aldilà della propaganda portata avanti in questi giorni, la Regione faccia davvero la sua parte. Si metta al servizio di un progetto che necessita di essere definito e realizzato insieme alla società alto tiberina e portato a sintesi in tempi certi, cosicché possa marciare spedito verso l’obiettivo della sua realizzazione”.

Ascani “Il via libera del Governo alle risorse per realizzare la progettazione dei tratti umbri della E78 è una buona notizia, si tratta di una infrastruttura attesa dai cittadini da moltissimo tempo. Questa è l’occasione - finalmente - per portare a compimento l’opera e farlo con il coinvolgimento delle comunità locali, che ritengo fondamentale per andare incontro alle effettive esigenze del territorio e creare una reale opportunità di sviluppo. Si tratta di gestire con responsabilità un passaggio delicato, che parte da alcune importanti e sostanziali premesse. Non possiamo accettare però che su questi temi si faccia della facile propaganda, trasformando una notizia, in una notizia inesatta, che rischia di alimentare illusioni e ulteriori frustrazioni rispetto ai tempi di realizzazione. Il nostro impegno sarà massimo, a tutti i livelli, affinché si faccia bene e in fretta, con il contributo di tutti, a partire da quello dei Sindaci di questo territorio”.