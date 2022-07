Città di Castello: un mezzo pesante in panne, caos in E45. Il camion è stato portato via solamente in serata con la strada chiusa

Un mezzo pesante in panne, caos in E45. Il camion è stato portato via solamente ieri sera con la strada chiusa. Si è bloccato, proprio nel tratto in cui c'erano i lavori. Un camion ieri ha creato qualche disagio lungo la E45, fra le uscite di Città di Castello nord e Città di Castello sud nella corsia verso nord.

Il mezzo pesante, a poca distanza dall'uscita per Santa Lucia, si è fermato: in panne. Sul posto sono arrivati i tecnici che hanno cercato di sistemare il mezzo ma senza riuscirci. Così intorno alle 20, la E45 è stata chiusa e il mezzo pesante portato via.

Intanto, dopo l'ennesimo problema lungo la superstrada, si registra la presa di posizione di Ruggero Campi, presidente di Aci Perugia.

''Credo che mai come oggi sia necessario essere seri e responsabili chiudendo al traffico la E45 nel tratto da Pieve Santo Stefano a Bagno di Romagna – ha scritto in un documento - È pericoloso tenere attivo quel tratto di strada sia per gli utenti sia per gli operai che con dedizione e grande professionalità portano avanti i complessi lavori di manutenzione. Provate a percorrerlo, il principale viadotto, tanto per dirne una, è a pezzi con squarci nel vuoto che mettono in dubbio la tenuta dell’intera struttura''.