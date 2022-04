Città di Castello, prestigioso riconoscimento per l’Unitre

Prestigioso riconoscimento nazionale per l’Unitre di Città di Castello Aps, salutato con soddisfazione dalla presidente prof.ssa Nadia Marconi.

“Voglio testimoniare e condividere con tutti i Tifernati, cittadini ed Istituzioni - dichiara - la soddisfazione e l’orgoglio per la premiazione dell’Unitre di Città di Castello Aps avvenuta a Torino il 22 aprile scorso “per la forte testimonianza di volontariato generoso e creativo nel quarantesimo dalla fondazione”. Su oltre 300 Unitre che operano in Italia, solo 12 hanno ricevuto questo significativo riconoscimento. Nel momento in cui la vicepresidente del Senato Anna Rossomando mi consegnava la targa in quel palco che si interfacciava con una platea numerosissima di rappresentanti delle Unitre italiane e delle più alte Istituzioni, ho provato orgoglio e commozione perché in quel gesto venivano riconosciuti e premiati l’intuizione dei Soci Fondatori nel costituire nel nostro territorio un’Associazione di così grande impatto e significato e l’impegno di tutti coloro che in questi 40 anni hanno operato e continuano ad operare per l’ Unitre di Città di Castello”.